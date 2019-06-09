Tekerlekli sandalyedeki vatandaşı otobüse alabilmek için manevra üzerine manevra yaptı

-otobüsün yanaşması ve engelli rampasının açılması

-rampanın kaldırıma kısa gelmesi

-otobüs şoförünün direksiyon başına geçmesi

-manevra yaparak durağa yeniden yanaşması

-tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşın otobüse binmesi



( ANTALYA -ÖZEL)- Engelli vatandaşı almayacağı düşünülen şoför, otobüsü seferber etti ANTALYA



- Antalya'da engelli yolcunun özel halk otobüsüne binebilmesi için şoför başta olmak üzere adeta tüm yolcular seferber etti. Engelli vatandaşın otobüse bindiği anlar görenleri sevindirdi. Toplu taşıma araçlarına binmek isteyen engellilerin, araçlarda engelli rampası bulunmamasından dolayı yaşadıkları zorluklar geride kaldı. Durakta vakit kaybetmek istemeyen ve engelli rampasını açıp yolcuyu almak yerine beklemeden yoluna devam eden şoförlerin aksine duyarlılığıyla öne çıkan şöförler 'Böyle insanlar da var' dedirtti. "Önce kapıları kapattı, sonra yaklaştı" Antalya'da yaşanılan olay tüm vatandaşların adeta içini ısıttı. Özel halk otobüsü şoförü yanaştığı durakta bekleyen tekerlekli sandalyedeki engelli vatandaşın binebilmesi için orta kapıyı açtı. Otobüsten inip engelli rampasını açan şoför ve yolcular, rampanın kaldırıma birkaç santim geri kaldığını görünce rampayı kapattı. Şoför, otobüsün kapısını kapatın direksiyonun başına geçti ve hareket etti. Ancak bu hareket engelli vatandaşı durakta bırakmak için değil, rampayı durağa yanaştırmak için oldu. Birkaç manevranın ardından rampanın kaldırıma uzanacağı şekilde yeniden durağa yanaştı. İlk seferde olduğu ibi yine otobüsünden inerek orta kapıya gelen ve yolcuların yardımıyla engelli rampasını açan şoför, engelli vatandaşın tekerlekli sandalyesiyle otobüse binmesini sağladı. Görüntülere yansıyan o anlar görenlerin içini ısıttı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise bazı vatandaşlar, toplu taşıma araçlarında engelli rampasının bulunduğunu belirterek, "Var olan uygulama ama otobüsler uğraşmak istemiyorlar. Çoğu şoför engelli vatandaşları almadan duraktan ayrılıp geçiyorlar. Ancak şikayet edilirse bir sonuca varılıyor ama o da anlık çözüm olmuyor maalesef" ifadelerini kullandı. Bir diğer vatandaş ise, otobüs şoförüne teşekkür ederek, "Allah razı olsun, ikinci büyükşehir belediye başkanımız oldun resmen" dedi.



