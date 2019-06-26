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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

Tekeri patlayan otomobil takla attı: 8 yaralı

kaza yapan araçtan görüntüler

Hastane Sağlık Ekipleri Trol 

-kaza yeri detaylar
-yaralıların ambulansa konulması
-genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep-Adana otobanında seyir halindeyken tekeri patlayan otomobil takla attı. Araçta bulunan 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Adana otobanının 65. kilometresinde meydana geldi. Otobanda sol şeritte seyir halinde bulunan Recep Yıldırım idaresindeki 03 AAU 276 plakalı otomobilin tekeri patladı. Tekeri patlayan araç kontrolü kaybolunca metrelerce sürüklenip takla attı. Takla atan otomobilin içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından bölgedeki en yakın hastanelere kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan kaza nedeniyle otobandaki trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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