Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tekeri kopan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

Tekeri kopan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

Kaza yerinden detaylar

İlk Müdahale Polis Hastane Bild 

-Kazalı otomobilden detaylar
-Yola savrulan erzaklar
-112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale
-İtfaiye ekipleri araca müdahale
-Ekipler otomobilin yönünü eliyle çevirirken

( KIRIKKALE ) -- Yüklediği erzakların ağırlığı otomobilin lastiğini koparttı KIRIKKALE

- Kırıkkale'de içi tamamen erzak yüklü otomobil sol arka tekerinin kopması nedeniyle takla atıp ters devrildi. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 06 AP 75 plakalı otomobilin sol arka tekerinin kopması sonucu takla atıp ters devrildi. Otomobilin içindeki erzaklar yola savruldu. Sürücü A.A. ile yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de otomobilin yanma veya patlamasına karşın önlemler aldı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Trafik polisleri kara yolunu bir süre araç trafiğine kapattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HA-KA
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı