Tekeri kopan otomobil ters devrildi: 2 yaralı

-Kazalı otomobilden detaylar

-Yola savrulan erzaklar

-112 Acil Servis ekipleri yaralıya müdahale

-İtfaiye ekipleri araca müdahale

-Ekipler otomobilin yönünü eliyle çevirirken



( KIRIKKALE ) -- Yüklediği erzakların ağırlığı otomobilin lastiğini koparttı KIRIKKALE



- Kırıkkale'de içi tamamen erzak yüklü otomobil sol arka tekerinin kopması nedeniyle takla atıp ters devrildi. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 06 AP 75 plakalı otomobilin sol arka tekerinin kopması sonucu takla atıp ters devrildi. Otomobilin içindeki erzaklar yola savruldu. Sürücü A.A. ile yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de otomobilin yanma veya patlamasına karşın önlemler aldı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Trafik polisleri kara yolunu bir süre araç trafiğine kapattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HA-KA



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