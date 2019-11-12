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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Tekeri kopan araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

Tekeri kopan araç otomobille çarpıştı: 4 yaralı

olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler
-Araçlardan detaylar
-Sağlık ekiplerinden detaylar
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da tekeri kopan bir araç kaşı yönden gelen otomobille çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün isminin henüz öğrenilemeyen 63 ZD 455 plakalı otomobilin tekerinin kopması sonucu karşı istikamete gelen 63 ABA 074 plakalı otomobille çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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