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04 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Tekel bayisini soyan silahlı şahıs kamerada

Tekel bayisini soyan silahlı şahıs kamerada

-güvenlik kamerası-

Polis Soygun Tekel Bayisi Kamera Güvenlik Kamerası 

-Silahlı şahsın bayiye girmesi
-çıkması

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Şile’de elinde silahla tekel bayisine giren şahıs, çalışanı silah doğrultarak etkisiz hale getirdi, ardından bir miktar parayı çalarak kaçtı. Silahlı soygun anları dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şile’de geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs elinde silahla tekel bayisine girdi. Şahıs silahını doğrultarak bayi çalışanını etkisiz hale getirdi. Kasadaki bir miktar parayı çalan şahıs hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şahsı kısa sürede yakaladı. Silahlı şahsın tekel bayisini soyduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs eşlinde silahla dükkana giriyor. Bir miktar para çaldıktan sora dükkandan çıkarak uzaklaşıyor.
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