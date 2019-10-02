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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tek teker yaparak trafiği tehlikeye atan magandalar kamerada

Tek teker yaparak trafiği tehlikeye atan magandalar kamerada

Çağlayan'da ve Üsküdar'da magandaların tek teker yaptıkları anlar

Kamera Cep Telefonu 

-genel detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- İstanbul'da tek teker terörü İSTANBUL

- İstanbul'un çeşitli noktalarında motosikletle tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşüren magandalar kameralara yansıdı. İstanbul Çağlayan ve Üsküdar Çengelköy'de motosikletli magandalar tek teker yaparak trafiği tehlikeye düşürdü. Çağlayan'da 2 motosikletlinin trafikte terör estirdiği anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Vatandaşın kendilerini kaydettiğini gören magandaların rahat bir şekilde "İnstagram'ın var mı?" diye sormaları bu kadarına da pes dedirtti. Hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan magandalar tek teker yaparak trafikte seyretmeye devam etti. Üsküdar Çengelköy'de ise 2 arkadaş tek teker yaptıkları sırada kendi görüntülerini çekti. Yaptıkları tehlikeli hareketleri telefonla kayıt altına alan magandalar görenleri şaşkına çevirdi. (DCC- ÖY-
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