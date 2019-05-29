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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte böyle tehlike saçtı

Tek teker üzerinde giden sürücü trafikte böyle tehlike saçtı

tehlikeli yolculuktan görüntü

( SAKARYA ) SAKARYA

Kamera Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Motosiklet Sürücüsü Tehlikeli Yolculuk 


- Sakarya'da bir motosiklet sürücüsü seyir halinde tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye attı. Bu durum ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayıt edildi. Olay, Adapazarı ilçesine bağlı çevre yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan ve tek teker üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü hiçbir güvenlik önlemi olmadan hem kendi canını hem de yolda giden diğer araçlardaki insanların canını hiçe sayarak metrelerce tek tekerlek üzerinde devam etti. Yaşanan bu olay ise aynı yolda giden bir başka araçta bulunan vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kayıt edildi.
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