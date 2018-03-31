Tek tek elleriyle topluyorlar

-Fatma ve Yusuf Çaldıran ile röp

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( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas’ta baharın gelmesi ile doğada kendiliğinden yetişen, birçok derde deva olduğu düşünülen Madımak otu Sivaslılar tarafından elleriyle tek tek toplanıyor. SİVAS



- Sivas’ta Baharın gelmesi ile doğada kendiliğinden yetişen, birçok derde deva olduğu düşünülen Madımak otu Sivaslılar tarafından elleriyle tek tek toplanıyor. Sivas’ta Bahar’ın gelmesi ile Sivaslıların sofralarının vazgeçilmesi olan ve bir çok derde deva olduğu düşünülen Madımak otu doğada kendiliğinden yetişmeye başladı.

Sivaslılarda Madımak otunun toplama olgunluğuna ulaşması ile doğaya çıkarak elleri ile tek tek Madımak toplamaya başladı.

Sivas’a uzaklığı 37 kilometre olan Hafik ilçesinde de 66 yaşlarındaki Yusuf ve Fatma Çaldıran çifti yol kenarlarında yetişen madımak bitkisini tek tek özenle elleriyle topladı. Fatma Çaldıran Madımağı ayıklayıp, doğradıktan sonra pişirdiklerini belirterek, “Böyle düz alanlarda yetişiyor. Hasat zamanı daha yeni başladı.

Mayıs, Hazirana kadar oluyor. Madımak seviliyor. Herkes tarafından da yeniliyor. Kurutuyoruz, dolap poşetleri ile dolaplara koyuyoruz. İçli köfte, hingel ve çorbada yaparız, şifalıdır, bağırsaklara faydalıdır” dedi.

Yusuf Çaldıran, Madımağın daha çok köylüler için önemli olduğunu dile getirerek, “ Madımak Mart ayında başlar, Mayıs, Haziran gibi biter. Sezonu biter, ondan sonra tohumlanır. Madımakta sadece kendini yiyip pişiriyorsun. Madımaktan 1-2 ay faydalanıyoruz. Kurutuyoruz, kurusundan da kışın faydalanıyoruz” şeklinde konuştu.

Yaylalarda ve meralarda kendiliğinden yetişen madımak bitkisi Mart ayının gelmesi ile toplanmaya başlanıp Haziran ayına kadar doğada bulunabiliyor. Vatandaşlar tarafından toplanan Madımak bitkisi taze tüketilebildiği gibi kış ayları için kurutularak da pişiriliyor. Özellikle; Yozgat, Sivas, Kayseri, Amasya madımak konusunda önde gelen şehirlerdendir. Uzmanlara göre madımak bitkisi bir çok hastalığa iyi geliyor. Kan şekerinin dengelenmesi, idrar söktürücü, mide ve bağırsak rahatlatıcı ve ishal sorunu gibi hastalıklara iyi geldiği belirtiliyor.

