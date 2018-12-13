Tek parmağıyla engellilerin hayatına dokunuyor

-Küçükkaya'nın telefondan oyun oynamasından detay

-Küçükkaya'nın işaret parmağı ile klavye ve bilgisayar kullanmasından detaylar

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR ) - (Özel Haber)- Engeline rağmen engellilere umut oluyor- Sadece tek parmağını kullanabilen Talip Küçükkaya;- "Açtığım internet sitesi ile elimden geldiği kadarıyla engellilere yardım etmek istiyorum" ESKİŞEHİR



- Eskişehir’de yaşayan ve henüz 6 aylıkken havale geçiren yüzde 90 bedensel engelli Talip Küçükkaya, açtığı internet sitesi ile yardıma muhtaç engelli arkadaşlarına yardım ediyor. Küçük yaşta geçirdiği hastalık ile pek çok yetisini kaybeden Küçükkaya, yaşama sımsıkı tutundu. Okuma-yazmayı evde anne ve babasının yardımı ile öğrenen 20 yaşındaki Talip Küçükkaya, bilgisayar ve telefon üzerinden yazılar da yazmaya başladı.

Sadece işaret parmağını kullanarak yaşama sevincini koruyan Küçükkaya, bu süreçte bir projeye de imza attı. Talip Küçükkaya 'Hayata inat, insanlara inat' sloganıyla kurduğu "engelsizbirhayat.org" internet sitesi üzerinden sadece işaret parmağını kullanarak kendisi gibi engellilerin hayatlarına dokunuyor. İnternet sitesi için sponsor yardımı beklediğini söyleyen Küçükkaya en büyük hayalinin de bilgisayar oyunu yapmak olduğunu ifade etti.

Küçükkaya, "Çok meraklıydım böyle şeylere. Okumaya, yazmaya. Yazma konusunda kalem tutamıyorum. Sadece telefondan yazabiliyorum. Okuma konusunda da haberlerdeki yazıları okuya okuya, anneme sordum, babama sordum evde öğrendim. En büyük hayalim oyun yapmak. Oda ileride en büyük hayalim. Şimdi bir site açtım ben engelsiz bir hayat diye. Elimden geldiği kadarıyla oradan engellilere yardım etmek istiyorum. Fakat birinin o sayfaya sponsor veya yardımcı olmasını istiyorum. Önce bana birinin sponsor olması gerekiyor. Engelliler bir şey istesin ki ben onların isteklerini yerine getirebileyim. Benim sayfada amacım bu" diye konuştu.

(KA-Y)

