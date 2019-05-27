Tek katlı metruk yapıda çıkan yangın korkuttu İzle

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-Söndürülen yapı

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( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de tek katlı metruk yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın, gece saat 01.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesinde meydana geldi. Uzun süredir boş olan tek katlı kullanılmayan 2 odalı bir yapıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dışarı çıkan alevler park halindeki minibüsü de etkiledi. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye ve park halindeki minibüse de sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra soğutma işlemi yapıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

