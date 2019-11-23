Tek katlı evde çıkan yangında mahsur kalan aile kurtarıldı

-Ambulanstan detay

-Mahalle sakini Recep Bahçepınar, röp.

-Detay



( KIRIKKALE )- Dumandan zehirlenen 1’i bebek, 4 kişi tedavi altına alındı KIRIKKALE



- Kırıkkale’de müstakil bir evde çıkan yangında mahsur kalan aileyi mahalle sakinleri kapıyı baltayla kırarak kurtardı. Dumandan zehirlenen yabancı uyruklu 1’i bebek, 4 kişi sağlık görevlilerince tedavi altına alındı. Yangın, gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Köroğlu Caddesi’nde bulunan tek katlı müstakil bir evde çıktı. Evin oturma odasında bulunan elektrikli sobanın kablolarından çıktığı ileri sürülen yangın kısa sürede çatıya sıçradı. Alevleri ve dumanları gören mahalle sakinleri durumu hemen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Evde mahsur kalan yabancı uyruklu 1’i bebek 4 kişilik aileyi itfaiye ile birlikte mahallelinin de seferber olmasıyla kapı ve pencereler kırılıp dışarıya çıkarıldı. Zehirlenmekten son anda kurtarılan ailenin tedavisi sağlık görevlilerince ambulansta yapıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan tamamen söndürüldü. "Bebekler baygındı ve hareketsizdi" Demir kapıyı baltayla kırarak içeri girdiklerini ifade eden mahalle sakini Recep Bahçepınar, "Kablodan şase olmuş yangın çıkmış. İçeride de 3-4 aylık bir bebek, 1-2 yaşlarında bir çocuk, 12-13 yaşlarında bir oğlan ve bir de bayan vardı. Geldik demirlere baltayla vura vura parçaladık. Ondan sonra bütün arkadaşlarla yüklendik, demiri yukarı kaldırdık. İlk önce bebekleri aldık. Bebekler baygındı ve hareketsizdi. Ondan sonra bayan çıktı. Bayan çıkar çıkmaz bayıldı. Ondan sonra ambulans geldi. Ambulans ilk tedavisini yaptı. Ondan sonra içerideki 12-13 yaşındaki arkadaşımızı çıkardı. İtfaiye geldi şimdi görevlerini yapıyorlar" dedi Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.



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