Tek katlı evde çıkan yangında alevler karanlığı aydınlattı

-112 ve itfaiyenin olay yerine gelişinden detay

-İnsanlardan detay

-yangın söndürülmesinden detay

-evden tüp çıkarılırken detay



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te kimsenin oturmadığı tek katlı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin geceyi aydınlattığı yangını itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Edinilen bilgiye göre Adatepe Mahallesi Dökecek Mevkiinde Şahin Özdemir’e ait kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi ile evin ahşap olan çatısı çökerken evde bulunan tüpün patlaması çevredeki vatandaşları korkuttu. Bazı vatandaşlar yangının ağaçlara sıçramaması için boru ile ağaçlara su tuttu. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, evde kimsenin yaşamaması büyük faciayı engelledi. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.

