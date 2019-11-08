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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - BURSA Video

Tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - BURSA Video

- Yangının çıktığı ev - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi - Evden yükselen alevler ve dumanlar - İtfaiye ekiplerinin yangını soğutma çalışması Bursa 'da tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi - Müstakil evde çıkan yangının çevrede bulunan diğer evlere sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar tahliye edildiBURSA (AA) - Bursa 'nın Nilüfer ilçesinde çıkan yangında, tek katlı müstakil ev kül oldu.Görükle Mahallesi Tophane Sokak'ta bulunan tek katlı evde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin çevrede bulunan diğer evlere sıçrama ihtimaline karşı vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi.Ekipler, bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.Yangında can kaybı yaşanmazken, müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Polis Polis Ekipleri Müstakil Ev Yükselen Yangına Müdahale 

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