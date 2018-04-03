Tek istekleri kızlarının yeniden duyabilmesi - BİTLİS
- Bulut ailesinin evinden detay - Nergis'in babası Divan Bulut'un konuşması - Nergis ve kardeşlerinin görüntüsü - Nergis’in annesi Güler Bulut'un konuşması - Nergis'in okuldaki görüntüleri - Nergis'in konuşmaya çalışması (altyazılı)Tek istekleri kızlarının yeniden duyabilmesiBİTLİS (AA) - Tatvan ilçesinde Divan ve Güler Bulut çiftinin tek isteği, 17 yaşındaki işitme engelli kızları Nergis Bulut'un biyonik kulakla sağlığına kavuşması.Divan Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı Nergis'in bir buçuk yaşındayken yüksek ateş nedeniyle hastalandığını ve belden aşağısının felç olduğunu söyledi.
Kızlarını birçok hastaneye götürerek iyileşmesini sağladıklarını anlatan Bulut, ancak bu kez de Nergis'te işitme kaybı başladığını ifade etti. Bulut, bu rahatsızlığı için de kızlarını çeşitli hastanelere götürdüklerini ancak bir çözüm bulamadıklarını dile getirdi.Doktorların kendilerine, "Çocuk konuşamadığı için ameliyatı gerçekleştiremiyoruz, konuşmaya başladığında ameliyata alırız." dediğini aktaran Bulut, "Zaman geçtikçe çocuk tek tük kelimeler etmeye başladı. Bu kez de 4 yaşını geçtiği için devlet tarafından ameliyat masrafları karşılanmadı." ifadesini kullandı.Ameliyat ettirmeye maddi güçleri yetmediği için çocuklarına 7 yaşında işitme cihazı taktırdıklarını anlatan Bulut, şöyle konuştu:"Nergis ile 6 çocuğumuz var ve ben de mevsimlik işçiyim. Kızım okula gidiyor ve derslerinde gayet başarılı. Öğretmenleri de ondan çok memnun. Şu an 17 yaşında ve 10. sınıf öğrencisi. İşitme cihazı yetersiz geliyor, yani sadece gürültü ve hışıltı duyabiliyor. Biyonik kulak taktırılması gerekiyor ama devlet tarafından bu ameliyat karşılanmıyor. Doktorlar ameliyat maliyetinin yaklaşık 80 bin lira civarında olduğunu söyledi.
Kızımın tek isteği sadece işitmek ama hiç imkanım yok."Anne Güler Bulut ise kızı okuldan gelene kadar büyük endişe duyduğunu dile getirdi.Kızına biyonik kulak taktırılması gerektiğini vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:"Kendi halinde köşelere çekilip ağlıyor. 'Nergis ne oldu, bir şey mi oldu ?' dediğimde 'Ben niye duyamıyor ve konuşamıyorum, neden kimseye derdimi anlatamıyorum' diyerek ağlıyor. Onunla işaretleşerek anlaşıyoruz veya mırıldanabildiği kelimeleri çözmeye çalışıyorum. Bazen de yazarak kendini anlatmaya çalışıyor. Allah kimseyi bu duruma koymasın, gerçekten çok zor bir şey. Nergis trafiğe çıkınca araçların sesini duymuyor, herhangi bir tehlikede ses duyamıyor ve ses çıkartamıyor. Nergis’in duyabilmesi için yetkililere rica ediyorum, sesimi duysunlar. Bir anne olarak bana yardımcı olmalarını istiyorum."Hiç duyamayan ve konuşamayan Nergis Bulut ise kardeşlerinin, annesinin, babasının sesini duymak, gelecekte öğretmen ya da hemşire olmak istediğini ifade etti.