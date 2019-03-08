"Tek isteğimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması" - BİTLİS - Bitlis 'in Tatvan ilçesi Karataş Mahallesi'nde ikamet eden Akburak ailesinin evinde detay görüntüler - Beyin felci olan minik Eymen'in detay görüntüleri - Minik Eymen'in babası Osman Akburak'ın konuşması - Minik Eymen ve ikiz kardeşi Eslem'in detay görüntüleri - Detay görüntüler - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yaşayan Osman ve Eylem Akburak, serebral palsi (SP) hastası 2 yaşındaki oğullarına uzanacak şifa elini bekliyor - Eylem Akburak: - "Çocuğumuz hayat dolu ama hasta. Tek isteğimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması"BİTLİS (AA) - Bitlis 'in Tatvan ilçesinde yaşayan Osman ve Eylem Akburak, serebral palsi (SP) hastası 2 yaşındaki oğullarına uzanacak şifa elini bekliyor.Batman'da iki yıl önce dünyaya gelen ikiz kardeşler Eslem ile Eymen, bazı rahatsızlıklar geçirdi.Bir süre tedavi gördükten sonra Tatvan ilçesine getirilen kardeşlerden Eymen'e serebral palsi (SP) teşhisi konuldu.Hareket etmekte, oturmakta ve yürümekte büyük güçlük çeken Eymen'in ailesi çocuklarının sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.Baba Akburak, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi için sürekli büyükşehirlerdeki hastanelere gitmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Asgari ücretle bir iş yerinde çalıştığı için ancak evinin kira ve diğer masraflarını karşılayabildiğini anlatan Akburak, şöyle konuştu:"İstanbul'da yapılan tahliller sonucu fizik tedavi görmesi gerektiğini söylediler. Tatvan'da 8 ay fizik tedavi gördü ve sonra kontrol amaçlı önce Ankara'ya, ardından da İstanbul'a götürdüm. Fizik tedavi için İstanbul'da 10 gün kaldık ve Eymen'in bu 10 gün içinde çok değiştiğini fark ettik. Biraz konuşmaya başladı ve hareketleri değişti. 3 ay sonra tekrar İstanbul'a gelmemiz ve her 3 ayda bir 10 gün fizik tedavi kampına katılmamız gerektiğini söylediler. Ayrıca bu tedavi 2 yıl aralıksız devam etmemiz lazım. Bu tedavi çocuğumuza iyi geliyor ama bize 10 günlük fizik tedavinin maliyeti ve yurt dışından sipariş edilen ilacın fiyatını karşılayamıyoruz. Hayırseverlerin desteğini bekliyoruz."Anne Akburak ise oğlunun destek almadan hareket edemediğini belirterek, "Çocuğumuz hayat dolu ama hasta. Tek isteğimiz çocuğumuzun sağlığına kavuşması." dedi.
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