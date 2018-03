Tek isteği kendi bahçesinde bir göz oda

-Rahime Emen derdini anlatırken görüntü

-Rahime Emen'in kendi işini yaparken görüntü

-Rahime Emen'in evinden görüntü

-Rahime Emen yapılmasını istediği yeni odasının eski evinin avlusunda ki gösterirken

-Rahime Emen'in Röportajı



( MARDİN -ÖZEL)- 80 yaşındaki Rahime ninenin tek isteği yıkılmak üzere olan evinin bahçesine tek göz oda yapılması MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Rahime Emen'in tek isteği yıkılmak üzere olan evinin bahçesinde bir göz oda yapılması ve hayatının geri kalanını burada geçirmek. Kızıltepe Atatürk Mahallesinde yaşayan 80 yaşındaki Rahime Emen maddi imkansızlıklardan dolayı yıkık dökük, rutubetli bir evde yaşıyor. 3 erkek evladı olan Emen çocuklarının da maddi durumdan dolayı ona bakamadığını ve onların yanında da yaşamak istemediğini söyledi.



Rahime Emen, çocukları ile kalmak istemediğini, kendi evinde yaşamak istediğini ancak evinin de her an üzerine yıkılacak durumda olduğunu belirterek hayırseverlerden bahçesinde bir oda yapmasını istedi. Tek isteğinin bahçesinde başını sokabileceği sadece bir oda yapılması olduğunu belirten Emen, hayırsever ve yetkililerden uzanacak yardım elini bekliyor. "Yaşlandığım evde kalmak istiyorum" 3 evladının olduğunu belirten Rahime Emen, bunlardan birinin İzmir’de diğer ikisinin ise Mardin’de olduğunu ancak onların da maddi imkanlarının yetersiz olduğunu söyledi.



Emen, "Çocuklarımın maddi imkanı yetersiz olduğu için bana bakamıyorlar. Ben bu evde yaşlandım o yüzden çocuklarımın yanına gitmek istemiyorum. Onlara gidince sıkılıyorum. Ben evimde kalmak istiyorum. Çocuklarım çağırıyor gitmiyorum. Zaten onların da bana bakacak durumları yok. Yaşlandığım evde hayatımı sürdürmek istiyorum" dedi.

“Ev başıma yıkılacak diye korkuyorum" Evinden kopamadığını belirten Rahime Emen, hastaneye gittiğinde evine hırsızların da girdiğini söyledi.



Artık korktuğunu ifade eden Emen, "Halimi görüyorsunuz. Hastaneye gidiyorum bir hafta 10 gün hastanede kalıyorum. Kapımı kırıp evime girip hırsızlık yapıyorlar. Eşyalarımı çalıyorlar. Kim olduklarını bilmiyorum. Maddi durumum yok. Görüyorsunuz halimi rutubetli evde aç susuz kalıyorum. Evim damlıyor. Evde korkudan kalamıyorum başıma yıkılacak diye. Ev berbat bir halde O yüzden bazen komşulara gidip kalıyorum. Çocuklarımın da maddi durumu yok. Onlarda öyle olduğu için ben size sığınıyorum bana yardım edin. 20 yıldır bu evde yaşıyorum eskiden maddi durumum biraz iyiydi. Ama evime hırsızlar girdiği için evimde hiçbir şey kalmadı. Her şeyimi götürdüler. Tek bir isteğim var, yıkılmak üzere olan evimin bahçesinde başımı sokabileceğim bir göz oda istiyorum. Bunu yapmaları için hayırsever ve yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.