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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Tek isteği çocuğunun sesini duyabilmek Haberi

Tek isteği çocuğunun sesini duyabilmek Haberi

-röportaj ve detaylar

( YALOVA )- Yalova'da işitme engelli anne, işitme cihazı için hayırseverlerden yardım bekliyor YALOVA

İşitme Engelli Yardım Kampanyası İşitme Cihazı Hayırseverler Genç Kadın 


- Yalova’da işitme engelli 42 yaşındaki Oya Koçak'ın tek isteği var çocuğunun sesini duyabilmek. Maddi durumu yerinde olmayan genç kadının ihtiyacı olan 19 bin liralık işitme cihazı için Yalova Valiliği yardım kampanyası başlattı. Doğuştan işitme engelli Oya Koçak, yeniden duyabilmek için yardım severlerden destek bekliyor. 5 yaşındaki çocuğunun bakımını üstlenen Koçak, 7 senelik eşinden boşandıktan sonra babasının evinde kalmaya başladı.
Çocuğunun bakımında işitme engelli olduğu için sıkıntı yaşadığını ifade eden Koçak, "İşitme kaybım doğuştan var. Uzun süredir cihaz kullanıyordum. Bir süre sonra kullandığım cihaz işimi görmemeye başladı.
Yeni bir cihaz için hastaneye gittim. Rapor verdiler yeni bir cihaz için başvurdum. 19 bin lira fiyat biçildi. Bende bunu karşılayamıyorum. İşim yok şu anda. Eşimden de ayrıldım. Şu an babamın evinde oturuyorum. Cihazları karşılayamadığım için valiliğe başvurdum. Üstünden 3 ay geçmesine rağmen bir sonuç elde edemedik. Her geçen gün kulaklarım daha kötüye gidiyor. Hiç duyamıyorum. Az çok dudak okuyabiliyorum ama oğlum seslendiğinde, bir şey söylediğinde duymuyorum. Ne dediğini anlamıyorum defalarca tekrarlatıyorum bu sefer çocuk sinirleniyor, ağlıyor neden bana cevap vermiyorsun diye. Başına bir şey geldiğinde hiç haberim olmuyor düşüyor duymuyorum yani çok zor bu. Okula götürdüğümde arabaların seslerini duymuyorum karşıdan karşıya geçerken fark etmiyorum engelli olarak yaşamak çok zor. En azından cihazım olsa bir işe başvuracağım kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Yalova halkına sesleniyorum yardımcı olurlarsa çok sevinirim” dedi.
Koçak’ın minik oğlu Yusuf Ege ise “Bir şey istiyorum duymuyor. Bir şey söylüyorum duymuyor. Bağırıyorum anne gel diye duymuyor. Annemin duymasını istiyorum. Annemin cihazının olmasını istiyorum” dedi.
(EK-
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