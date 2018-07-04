Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tek ders sınavına kına elbisesiyle girdi - ZONGULDAK

Tek ders sınavına kına elbisesiyle girdi - ZONGULDAK

- Sertap Benli'nin sınava kına elbisesi ile okula gelişi ve sınıfa girişi - Okul Müdürü Hikmet Yazıcı ile röportaj - Sertap Benli'nin eşi Murat Benli'nin açıklamasıTek ders sınavına kına elbisesiyle girdi - Zonguldak 'ta meslek yüksek okulu öğrencisi Sertap Benli, kına gecesi yapacağı tarihle çakışan tek ders sınavına merasim elbisesiyle katıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören ve düğün hazırlıkları yapan Sertap Benli, kına elbisesiyle sınava girdi.2017 - 2018 eğitim sezonunda tek dersini veremeyen ve bu hafta düğün merasimi gerçekleşecek Benli, kına gecesi düzenleyeceği günle çakışan tek ders sınavı için okula geldi.Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesinden sınav için Çaycuma'ya gelen genç kız, kına elbisesiyle sınava girdi.Hocalar ve öğrenciler ise alışık olmadıkları bu durum karşısında şaşkınlık geçirerek, aynı zamanda resmi nikah yapmış olan gelini tebrik etti.Sertap Benli'nin eşi Murat Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli ilçesinden geldiklerini ve eşinin İnsan Kaynakları Bölümü okuduğunu belirterek, "Geçmesi gereken tek dersi vardı. O da bugüne denk geldi. Kınadan önce onu bugün sınavına getirdik. Mutluyuz, inşallah sınavından geçer." diye konuştu.
Okul Müdürü Hikmet Yazıcı da okul yönetimi olarak çok farklı bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi.Bu arada Sertap Benli'nin, kına elbisesiyle girdiği tek ders sınavını başarıyla geçtiği öğrenildi.

Genç Kız Muhabir Resmi Nikah Öğrenciler Kına Gecesi 

İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!Rus kadınların neden bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı!
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Kıskanç eşin acı intikamıKıskanç eşin acı intikamı
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
İzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralıİzmir’de feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı