Tek ders sınavına kına elbisesiyle girdi - ZONGULDAK
- Sertap Benli'nin sınava kına elbisesi ile okula gelişi ve sınıfa girişi - Okul Müdürü Hikmet Yazıcı ile röportaj - Sertap Benli'nin eşi Murat Benli'nin açıklamasıTek ders sınavına kına elbisesiyle girdi - Zonguldak 'ta meslek yüksek okulu öğrencisi Sertap Benli, kına gecesi yapacağı tarihle çakışan tek ders sınavına merasim elbisesiyle katıldıZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Çaycuma Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören ve düğün hazırlıkları yapan Sertap Benli, kına elbisesiyle sınava girdi.2017 - 2018 eğitim sezonunda tek dersini veremeyen ve bu hafta düğün merasimi gerçekleşecek Benli, kına gecesi düzenleyeceği günle çakışan tek ders sınavı için okula geldi.Yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Ereğli ilçesinden sınav için Çaycuma'ya gelen genç kız, kına elbisesiyle sınava girdi.Hocalar ve öğrenciler ise alışık olmadıkları bu durum karşısında şaşkınlık geçirerek, aynı zamanda resmi nikah yapmış olan gelini tebrik etti.Sertap Benli'nin eşi Murat Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ereğli ilçesinden geldiklerini ve eşinin İnsan Kaynakları Bölümü okuduğunu belirterek, "Geçmesi gereken tek dersi vardı. O da bugüne denk geldi. Kınadan önce onu bugün sınavına getirdik. Mutluyuz, inşallah sınavından geçer." diye konuştu. Okul Müdürü Hikmet Yazıcı da okul yönetimi olarak çok farklı bir durumla karşılaştıklarını dile getirdi.Bu arada Sertap Benli'nin, kına elbisesiyle girdiği tek ders sınavını başarıyla geçtiği öğrenildi.