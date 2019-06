Tek cevap anahtarı isteyen siyam ikizlerinin hedefi İlahiyat Fakültesini kazanmak İzle

-Okul içi yürüme detayları

- Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu'nun (18) dün YKS ile başlayan sınav heyecanı bugün de sürdü. Din kültürü öğretmeni olmak istediklerini söyleyen Ayşe Tanrıkulu, "Aslında tek bir kağıtta sınava girmemiz gerekiyor, kitapçığımızın tek olması gerekiyor. Yani ha ben kazanmışım, ha ikizim kazanmış. Birimizin kazanmış diğerimizin kazanmaması bize üzüntü verir" dedi.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizler Ayşe ve Sema Tanrıkulu (18) kardeşler ikinci sınavda ter döktüler. Onikişubat İlçesi Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2. turu olan Alan Yeterlilik Testi Sınavı’na (AYT) giren siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, okul idareci ve öğretmenlerin takdirini topladı. Sınav öncesi İHA muhabirine açıklamalarda bulunan ikizlerden Ayşe Tanrıkulu, “Biraz heyecan var ama dünkü gibi heyecanlı değilim. İkizimin sınavı galiba biraz hissediyorum kötü geçti. Ayrı ayrı kitapçıklar aldık. Karadeniz yani Trabzon gibi yerleri istiyoruz açıkçası" dedi.

Din kültürü öğretmeni olmak istediklerini söyleyen Tanrıkulu, "Aslında tek bir kağıtta sınava girmemiz gerekiyor, kitapçığımızın tek olması gerekiyor. Bu durumun haksızlık olduğunu sanmıyorum yani ikimizin gideceği yer aynı. Yani ha ben kazanmışım, ha ikizim kazanmış. Birimizin kazanmış diğerimizin kazanmaması bize üzüntü verir. Mutlu olmak yerine üzülürüz. İsteğimiz bir yer gelebilir ama tek benim için gelir belki de ikizim için değil. Aslında kimsenin hakkına girmiyoruz yani tek bir kağıt olsa da sorularımızı birlikte yapsak bu çok iyi olur. Hem bizim için, hem mutluluğumuz için hem de geleceğimiz için. Düşünsenize, ben 4 yıllık kazanıyorum Sema 2 yıllık kazanıyor bizi ayıramazsınız yani. Ben Ankara’ya Sema’da Trabzon’a gitse olabilir mi? Mümkün mü? Mümkün değil. Ben kazandım diyelim, Sema da gelecek ve benimle okumayacak. İkizim kazanamadı diye ben de üzüleceğim ve daha çok mutsuz olacağım. İsteğim meslek gelecek ama belki de gitmeyeceğim. Çünkü ikizim kazanmadıysa benim orada ne işim var. Biz birbirimizi çok seviyoruz. Allah inşallah hiç ayırmaz. Tevfik ve Necmettin hocama çok selamlar gönderiyoruz” dedi.

Yeğenleriyle gurur duyduğunu ifade eden Kemal Yoğun ise, “Bugün buraya yeğenlerimi sınava getirdim. Yeğenlerimi seviyorum onlarla sevinç içinde geldik ve inşallah Allah emeklerini boşa çıkarmaz ve kazanırlar sınavı” diye konuştu.

Öğrencilerden sorumlu Prof. Dr. Hasan Değirmenci ise, “Siyam ikizlerinin ikinci sınavlarını yapacağız. Sınav, tek bir sınıfta ve bir salon başkanımız var. 2 işaretleyici diye tanımladığımız gözetmen var. Öğrencilerimizin her ikisine ayrı iki tane kitapçık veriyoruz birer tane olmak üzere. Birisinin kodu farklı diğerinin kodu farklı ve böylelikle ikisi ayrı ayrı okuyorlar. Ayrı ayrı kitapçık üzerinde işaretliyorlar ve o işaretledikleri yerde işaretleyiciler cevap kağıtlarına aktarıyorlar" dedi.

Dün yapılan sınavın oldukça başarılı ve hiçbir sıkıntı ve sorun olmadan gerçekleştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Değirmenci, "Bugün de inşallah çok rahat bir şekilde yapacağız. Her şey ÖSYM tarafından kontrol altında ve ayrıntılı bir şekilde düşünülmüş. Ayrıntılı bir şekilde planlanış bir şekilde yürüyor. Dün bir bayan işaretleyicimiz vardı, bugün her hangi bir duruma karşı iki bayan işaretleyici verdik. Özel bir durum olduğunda kendileri rahat bir şekilde ifade edebilmeleri için” dedi.

