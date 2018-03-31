Tek bacağı ile boyacılık yaparak üç çocuk okutuyor

-Nuri Aydın ile röportaj



( SİVAS -ÖZEL-HD)- Sivas’ta Nuri Aydın’ın çocuklarının eğitimi için verdiği hayat mücadelesi, takdir topluyor. SİVAS



- Sivas’ta Nuri Aydın’ın çocuklarının eğitimi için verdiği hayat mücadelesi, takdir topluyor. Sivas’ta yaşayan Nuri Aydın (60) tek bacağı ile üniversitede okuyan üç çocuğunun eğitim masraflarını karşılayabilmek için ayakkabı boyacılığı yapıyor. Emekli olan ancak aldığı emekli maaşı geçimine ve çocuklarının eğitim masraflarına yetmeyen fedakar baba, çocuklarının geleceği için işini gururla yapıyor. Aydın’ın çocuklarının eğitimine verdiği önem ise takdir topluyor. Yaklaşık 10 yıl önce sağ bacağında meydana gelen bir iltihaplanma yüzünden bacağını kaybeden Aydın, çocukları için elinden gelenin bu olduğun belirtip, “Boyacılık yaparak kazanıyorum, evime ekmek götürüyorum. Üç tane de çocuk okutuyorum. Zor oluyor ama ne yapayım mecburum. Her hangi bir gelirim yok. Olsa tarlamı da satarım çocuklarım için. Ben okumadım. Çocuklarımı kanımın son damlasına kadar okutacağım dedim ve okutuyorum. Bu zamana kadar elimden geleni yaptım. Daha ne yapayım. Şu vaziyette üç tane çocuk okutuyorum. Ayakkabı boyayarak para kazanıyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Ek bir gelirim de yok. Sağ ayağım da diz kapağının altından kesik. Çocuklarımdan biri mühendislikte, biri ilahiyatta diğeri de matematik öğretmenliğinde okuyor. İki çocuğum burada Cumhuriyet Üniversitesi’nde kızım da İstanbul’da okuyor. Hastaneler bende akıl bırakmadı. Emekli maaşım var ama kredi borcuna gidiyor. İki sefer ayağımdan ameliyat oldum. Protez bacak taktırdım” dedi.



