Tek ayakkabıyla koşan Akbingöl altınla ödüllendirildi Haberi

-Muş Belediye Başkanı Feyat Asya’nın konuşması

-AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in konuşması

-Muş Valisi İlker Gündüzöz’ün konuşması

-Sporculara altın takdimi



( MUŞ ) MUŞ



- Portekiz’de düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası’nda 4 bin 270 metrelik parkurun büyük çoğunluğunu tek ayakkabıyla koşarak şampiyon olan Emine Akbingöl, altınla ödüllendirildi. Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası’nda çip takılı ayakkabının bitiş çizgisini geçmesi gerektiği için ayağından çıkan ayakkabıyı elinde taşıyarak Avrupa Şampiyonluğu elde eden genç sporcu Emine Akbingöl, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya tarafından altınla ödüllendirildi. Kentteki bir otelde milli atletler için bir kahvaltı programı düzenlendi.

Sporcuların Avrupa’da Türk Milli Marşını çaldırdıkları için şükranla kendilerini yad ettiklerini kaydeden Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, “Sporcularımızı, spor müsabakalarında Türk Milli Marşını çaldırdıkları için, güzel bir şekilde bizleri oralarda temsil ettikleri için, ayakkabıları düşse bile onu bırakmadan yalın ayak Türkiye’yi temsil ettikleri için şükranla yad ediyoruz. İşin sonunda bir seremoni olur ve madalya verilir. Neden? Marifet iltifata tabidir. Bir şekilde bunu ödüllendireceksiniz. Bunun yanında bu tip organizasyonlarda bir manevi motivasyon sağlar. Tabi sporcu kardeşlerimin arkasında bir spor teşkilatı var, onların hocaları var. Bu işler öyle çalışmadan olan işler değil. Şimdi de duyduğumuz kadar Kenya’ya antrenman yapmaya gidiyorlar. Dolayısıyla emek verilmeden kazanım olmuyor. Daha iyi günlere, başarılı günlere gideceğiz. Biz Muş Valiliği olarak gençliğe değer verilmesi gerektiğini biliyoruz. Çünkü Türkiye’de ve özellikle Muş’umuzda genç nüfus çok fazla” dedi.

8 Nisan sonrası Muş Olimpiyatları adı altında yarışmaların düzenleneceğini hatırlatan Vali Gündüzöz, “Yine spor konusunda, buraya yönlendirme noktasında valiliğimiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü kardeşimizle birlikte 8 Nisan 2019’dan sonra bir Muş Olimpiyatları başlığı konsepti altında 17 spor dalında bir aktivite yapacak ve aşağı yukarı bir hafta sürecek. Dolayısıyla böyle bir duyarlılık oluşturmak ve her yıl bunun yapılmasını arzu ediyoruz. İnşallah hep birlikte Muş daha iyi noktalara gidecek. Bir yerde imkanlarınız neyse onun üzerinde yükseleceksiniz. Spor ve gençlik bizim açımızdan aslında mukayese üstünlük dallarından biri. Özellikle atletizmde spor antrenörleri daha iyi bilirler ciğer kapasitesi önem arz ediyor. Varto başta olmak üzere Muş genelinde ciğer kapasitesi yüksek gençlerimiz var” ifadelerini kullandı. Bölgede terör yerine huzur, spor, turizm ve kardeşliğin hakim olması gerektiğini ifade eden AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, “Bu 3 evladımızın yakın tarihte dünyaya mal olan başarıyla Avrupa birincisi ve 3 bin 700 metreyi de çıplak ayakla koşarak bu ülkenin bayrağını göğsüne gere gere ‘işte Türkiye, işte Türkiye’nin gençliği, işte evlat, işte vatan sevgisi’ deyip bizi Avrupa’da da, dünyada da çok güzel bir şekilde temsil etti. 15 Temmuz günü de yaşadık. Eğer mesele memleketse, mesele bayraksa, mesele ezansa bütün gençlerimiz tankların altına da yattılar, Avrupa’da da koştular, Belarus’ta da koştular, Kenya’da da koştular, bayrağımızı dalgalandırdılar. Bizim bölgemizde terör yerine huzur, terör yerine spor, terör yerine turizm, terör yerine güzellik, kardeşlik duygusu hakim olur. Bu gençler var olduğu müddetçe, buralarda ay yıldızı taşıdıkları müddetçe inşallah başarıyı elde edeceğiz.” diye konuştu.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da, “Muş’u ve Türkiye’yi, bayrağımızı ve ismimizi anmak üzere başarılarına başarı katan kıymetli kardeşlerim ve onlara emek, çaba sarf ederek başarılarına öncülük deden kıymetli hocamız; her güzelliğin paydaşı olmak bizler için bir onurdur, bir güzelliktir. Dolayısıyla bugün bizim evlatlarımızdan 3 kişi uluslararası arenada başarılarını belki İl Müdürüm Emrullah Güler’in saymakla bitiremediği bu kadar güzel başarılar ve ülkemizin şanlı bayrağını uluslararası arenada dalgalandırdıkları için bu arada kardeşlerimizle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporcularımızın, ülkemizin bayrağını her platformda dalgalandırmalarını temenni ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından sporculara altın takdim edilip, hatıra fotoğrafı çektirildi.