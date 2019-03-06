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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tek ayakkabıyla Avrupa şampiyonluğuna İzle

Tek ayakkabıyla Avrupa şampiyonluğuna İzle

Şehirden görüntü

Altın Madalya Çeyrek Altın Alabalık Şampiyon Kız Çocuğu 

-Varto Hükümet konağından görüntü
-Kaymakama ziyaretinden görüntü
-Emine Akbingölün gelişinden görüntü
-Konuşmalar
-Şampiyon Emine Akbingöl röp
-Baba Cemil Akbingöl röp.

- - Emine Akbingöl, almış olduğu başarıyla ilçenin gururu oldu MUŞ

- Muş’un Varto ilçesinde tek ayakkabıyla çalışarak Portekiz’de düzenlenen Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda 3 bin 500 metrede altın madalya kazanan Emine Akbingöl, yarışta ayakkabasının biri çıkmasına rağmen altın madalya aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Varto ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafede bulunan 150 haneli ve 2 bin nüfuslu Haksever köyünde ikamet eden Cemil ve Hanımşah Akbingöl’ün 11 çocuğundan biri olan Emine Akbingöl, almış olduğu başarıyla ilçenin gururu oldu. Şampiyonadan döner dönmez babası ve annesi ile birlikte Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz’ı ziyaret eden Emine Akbingöl, mutluluğunu paylaştı. Genç atlete tavsiyelerde bulunan Kaymakam Kaçmaz, “İlçemizi, ilimizi ve ülkemizin ismini ve bayrağımızı dünyada dalgalandıran şampiyon kızımıza bundan sonraki yarışmalarından başarılar dilerim. Özellikle kendisinin arkasında olacağız ve bundan sonra elimizden gelen her türlü desteği kendisine sağlayacağız. Kendisinin önceliği motivasyonu, antrenmanı ve müsabakaları olmalıdır. Son yarışmadaki azmi, gayreti, ayakkabısı çıkmış olsa bile o ayakkabı ile birinci olması, ayrı bir heyecan ve takdire şayandır” dedi.
“Ayakkabısız yarışa devam ettim” Kaymakam Erkan Kaçmaz’ın kendisine çeyrek altın hediye ettiğini ve bundan sonra her türlü desteği sağlayacağını söyleyen Emine Akbingöl ise, “Koşarken grup kalabalıktı. 70-80 kişi koşuyorduk. Rakibimin çarpması sonucunda ayakkabım çıktı. Ayakkabısız yarışa devam ettim. Benim için zor oldu. Ama şampiyon oldum. Mutluyum. Benim için güzel bir anı oldu. Takımım birinci oldu. Altın madalya aldım. Şimdiki hedefim Avrupa şampiyonası. Bundan sonraki çalışmalarım o yönde olacak. İnşallah orada kürsüye çıkacağım” diye konuştu.
Kızı Emine’nin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyleyen baba Cemil Akbingöl de, “Emine çok sağ olsun şampiyon oldu. Kendisi ile gurur duyuyorum. Kaymakamımız bizi karşıladı. Memnun olduk. Kendisinden Allah razı olsun” ifadelerini kullandı. 7 erkek ve 4 kız çocuğu olan anne Hanımşah Akbingöl ise, “Emine başarılı bir kız. 11 çocuğumdan biri. Yarışmada çok eziyet gördü. Kaymakamla görüştük. Kendisine yardımcı olacağını söyledi.

Kaymakam Bey'e teşekkür ederim” dedi.
Kaymakam Kaçmaz, Emine Akbingöl’e çeyrek altın hediye ederek, başarılarının devamını diledi.
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