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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
TEİAŞ binasında yangın paniğe neden oldu İzle

TEİAŞ binasında yangın paniğe neden oldu İzle

İtfaiye ekiplerinden görüntü

Güvenlik Güçleri Sağlık Ekipleri 

-Sağlık ve güvenlik ekipleri
-Elinde tüp bulunan itfaiye erlerinden görüntü
-Ambulansta tedavi edilen vatandaşlar
-Dumandan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR -HD) DİYARBAKIR

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Diyarbakır İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğünde yangın çıktı. Paniğe neden olan yangında üç çalışan dumandan etkilendi. Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe semtinde bulunan TEİAŞ Diyarbakır İletim Şebekeleri İşletme ve Bakım Müdürlüğünde yaşandı. Elektrik panosundan çıkan yangın bir anda tüm binayı sardı. Yoğun dumanın etkisinde kalan çalışanlar, panikle dışarı çıkarken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süredeki müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi, ambulansta tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
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