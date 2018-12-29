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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tehlikeyi hiçe sayan slikon ustası pes dedirtti Haberi

Tehlikeyi hiçe sayan slikon ustası pes dedirtti Haberi

slikon çeken usta

Sekte A Haber Jandarma Güvenlik Önlemi Uttu 

-genel görüntü
-vatandaşların uyarması
-ustanın işine devam etmesi
-slikon çekmesi

( ANTALYA -ÖZEL) - Yerden 8 metre yüksekte balkonun pvc kaplamasından destek alıp slikon çekti ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde bir evin balkonuna slikon çeken usta yürekleri ağızlara getirdi. Yerden yaklaşık 8 metre yüksekte pvc ile kapatılan balkonun pencerelerine tutunarak çalışan ustanın hiçbir güvenlik önlemi almaması dikkat çekti. Alanya’nın Avsallar Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın birinci katının kapalı balkonunda slikon çeken ustayı görenler hem jandarmaya haber verdi hem de cep telefonlarıyla o anları görüntülendi. Pvc ile kapatılan balkonun dışına çıkarak balkonun kenar betonlarına basıp eliyle açık tuttuğu pencereden destek alan usta çevredekilerin ikazlarına da kulak asmadan işine devam etti.
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