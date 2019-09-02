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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tehlikeye aldırış etmeden yüzlerce kiloluk yükün altından geçtiler

Tehlikeye aldırış etmeden yüzlerce kiloluk yükün altından geçtiler

Vinçle eşyaların taşınması

Salar İlginç Görüntü 

-vatandaşların vincin yanından geçmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kapanan bir iş yerinin çelik kasaları ve mermer tezgahları vinçle indirilirken, vatandaşlar tehlikeye aldırış etmeden yüklerin altından geçti. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kapanan bir iş yerinin çelik kasaları ve mermer tezgahları vinçle çıkartılırken ilginç görüntüler yaşandı. İslahiye Cumhuriyet Mahallesi Kurtuluş Sokak üzerinde faaliyet gösteren yabancı uyruklulara ait bir iş yeri taşındı. Taşınan iş yerinin çelik kasaları ve mermer tezgahları vinç ile iş yerinden çıkartılırken, vatandaşlar vincin çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Çalışma yapılan iş yeri önünden geçmek isteyen vatandaşları görevliler uzaklaştırmaya çalıştı. Vatandaşların kasalara ve mermer tezgahlara aldırış etmeden iş yerinin önünden geçmesi tehlikeli anlar yaşanmasına neden oldu.
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