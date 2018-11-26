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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tehlikeli yolculuklarını kaydettiler...Otobüse tutunan patenli genç arkadaşını böyle teselli etti: 'Sıkı tut, korkma'

Tehlikeli yolculuklarını kaydettiler...Otobüse tutunan patenli genç arkadaşını böyle teselli etti: 'Sıkı tut, korkma'

Gençlerin patenle yolculuk yapmaları

Halk Otobüsü Kışla Tehlikeli Yolculuk 

-Gençlerin birbirleriyle konuşmaları

( KAYSERİ ) Tehlikeli yolculuklarını kaydettiler...Otobüse tutunan patenli genç arkadaşını böyle teselli etti: "Sıkı tut, korkma" KAYSERİ

- Kırşehir'de 4 genç, otobüsün arkasına tutunarak patenle yolculuk yaptı. Tehlikeli anları telefonla kaydeden gençlerden biri, korktuğunu söyleyen bir arkadaşını, 'Sıkı tut, korkma' diyerek teselli etti. Kırşehir'de patenli 4 genç, seyir halindeki halk otobüsünün arkasına tutunarak yolculuk yaptı. Bu anları telefon ile saniye saniye kaydeden gençler, çevredekilerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeden tehlikeli yolculuklarını sürdürdü. Otomobil sürücülerinin korna çalarak uyarmaya çalıştığı gençler, aldırış etmeden yolculuklarını sürdürdü. Halk otobüsünün durakta durduğu zaman 'Korkuyorum' diyen bir arkadaşlarına nasihatlar veren gençler, 'Sıkı tut, korkma' diyerek arkadaşlarını teselli etti.
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