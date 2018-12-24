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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı - MALATYA

Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı - MALATYA

- Malatya 'da bir pikabın arkasında tehlikeli şekilde yolculuk yapan vatandaşın görüntüsüTehlikeli yolculuk kameraya yansıdı - Malatya 'da trafikte bir pikabın arkasına tutunarak yolculuk yapan kişi, cep telefonuyla görüntülendiMALATYA (AA) - Malatya 'da trafikte bir pikabın arkasına tutunarak tehlikeli yolculuk yapan kişi, cep telefonuyla görüntülendi.Yeşilyurt ilçesi Yeşilteye Mahallesi'nde bir pikabın arka kısmına tutunan kişi, bu şekilde yolculuk yaptı.Bir otomobilden cep telefonuyla çekilen görüntüde, pikabın arka kapağına tutunan vatandaş yolculuğunu bu şekilde sürdürdü.

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