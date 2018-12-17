Tehlike dolu paten yolculuğunu adrenalin için yapıyorlarmış İzle

-arkadaşının polis geliyor diye uyarısı

-patenli gencin tehlikeli yolculuğunu anlatması



( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR



- Kırşehir'de toplu taşıma araçlarının arkasına asılarak patenle yolculuk yapan ve kameralara takılan gençler, tehlike dolu dolu yolculuğu adrenalin için yaptıklarını söyledi.



Toplu Taşıma Otobüslerinin arkasına patenleri ile asılan ve sonrasında da yaptıkları yolculuğu cep telefonları ile kaydeden gençler tehlike dolu anları da eğlence için sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Lise Caddesi üzerinde yolcu durağından çıkan otobüsün arkasına asılan ve arkadaşının 'polis geliyor' demesi ile uzaklaşan S.S. adındaki genç, tehlikeli yolculuğu adrenalin için yaptığını söyledi.



Yaptıkları davranışın tehlikeli olduğunun farkında olduğunu söyleyen S.S., "Yaptığımız tehlikeli ama bizde dur kalklarla adrenalin ve eğlence istediğimiz için yapıyoruz. İzinsiz olarak yapıyoruz. Denge ayaklara bağlı ölüm ayaklarımızın altında" dedi.

(VA-EÖ-SK)

