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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tehditle para isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı Haberi

Tehditle para isteyen şüpheliler suçüstü yakalandı Haberi

- Şahısların adliyeye sevk edilişi

Polis Akalan Nitelik Polis Ekipleri 

-- detaylar

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas'ta tehdit ve nitelikli yağma suçuna karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğüne müracaat eden O.E. ve K.B. birkaç kişinin kendilerinden zorla para talep edildiğini iddia etti. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri şahıslardan zorla para talep eden şüpheliler F.D. (33), H.G. (31) ve U.D'yi (33) teknik ve fiziki takibe aldı. Şüpheliler polis tarafından seri numaraları alınmış 5 bin lirayı O.E. ve K.B.'den aldıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüphelilerden F.D. emniyetteki ifadesinden O.E. ve K.B.'nin daha önce dayısını evlenme vaadiyle dolandırdığını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.D, H.G. ve U.D, "yağma" iddiasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (UY-
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