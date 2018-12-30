--Şahsın yakınları jandarma aracında

--Boğazına dayadığı bıçak ve şahsın tehdit eden şahsa seslenmesi

--Bayılan şahıs ekiplerce ambulansa götürülmesi

--Detay



( SAMSUN ) "Tehdit edildim" diyerek bıçağı boğazına dayadı SAMSUN



- Samsun’un Bafra ilçesinde boğazına bıçak dayayan şahıs polislere zor anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre , İ.Y.. isimli şahsın kendisini tehdit ettiğini iddia eden Recep Ö., Çetinkaya Köprüsüne geldi. Kızılırmak Nehri kenarına inen Recep Ö. burada elinde bulunan bıçağı boğazına dayayarak bağırmaya başladı.

Şahsı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine itfaiye , ambulans ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Recep Ö.'nün ırmağa atlama ihtimali üzerine atlama Samsun’dan Deniz polisinden yardım istendi.Kısa sürede gelen Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler hazır bekledi. Olay yerinde güvenlik önlemlerini alan ekipler şahsı ikna etmeye çalıştı. Boğazına dayadığı bıçakla kendisini tehdit eden şahsın gelmesini isteyen Recep Ö. aksi takdirde eklinde bulunan bıçakla boğazını keseceğini söyledi.



İlçe Emniyet Müdürlüğü müzakere ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan şahsı ikna etmek için 3 saat çaba sarf etti. Bağırmaktan dolayı bir anda bayılan şahıs olduğu yere düşerek bayıldı. Acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

