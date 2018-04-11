TEGV ile Eğitime Koşar Adım Bin 645 Km

-Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı röportajı

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( ARTVİN -HD)- Hedef 5 bin çocuğun nitelikli eğitim almasını sağlamak ARTVİN



- TEGV’li çocuklara eğitim desteği sağlamak için “TEGV İle Eğitime Koşar Adım” projesi kapsamında eğitim gönüllüsü Ahmet H. Uysal, Artvin’den başlayarak Muğla’ya kadar bin 645 km koşarak yol kat edecek. Çocukların çağdaş ve eşitlikçi bir eğitim olanaklarından yararlanmaları için faaliyet gösteren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türkiye’de eğitim alanında önemli bir projeye imza attı. İşadamı ve eğitim gönüllüsü Ahmet H. Uysal, “TEGV İle Eğitime Koşar Adım” projesi kapsamında 11 Nisan Çarşamba günü Artvin’den başlayıp Muğla’ya kadar 14 ili yaklaşık bin 645 km’lik yolu 46 günde koşarak tamamlayacak. Proje kapsamında imkânları kısıtlı çocukların TEGV’DE eğitim desteği alabilmeleri için bağış toplanacak. TEGV’İN bütün Türkiye’yi kapsayan eğitim birimlerine bağış toplamak için “TEGV İle Eğitime Koşar Adım” projesi kapsamında Artvin’den Muğla’ya kadar bin645 km koşacağını belirten işadamı ve eğitim gönüllüsü Ahmet H. Uysal, “ Yıllardır hayalini kurduğum koşuya başlıyorum. Yaklaşık 2 ay sürecek koşumuzda 14 ilden geçip 6-7 Haziran gibi Muğla Fethiye’ye ulaşacağım. TEGV’İN eğitim birimlerine bağış toplamak amacıyla bu koşuyu gerçekleştiriyorum. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın tüm Türkiye’yi saran birimleri var. Güzergahımız üzerinde de TEGV’in 10’a yakın birimden geçeceğiz ve o noktalarda çeşitli etkinlikler yapıp çocuklarımızla buluşacağız” dedi.

Eğitimde eşitliğin önemine dikkat çeken Uysal, “Eğitimde nitelikli eğitim çok önemli. Bu nedenle insanların TEGV’İN faaliyetlerini desteklemelerini istiyorum. Eğitim için bütün Türkiye’yi koşarak kat ediyoruz. Bu projede bizlerle olmalarını istiyoruz. Çocuklarımıza da kendinize inanın, kendinize güvenin, içinizdeki gücü keşfedip bol bol hayal kurun ve hayallerinizin peşinden koşun” ifadelerini kullandı. “TEGV İle Eğitime Koşar Adım” projesi için eğitim gönüllüsü Ahmet H. Uysal’a teşekkür eden Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Sait Tosyalı, “Ahmet Uysal bey TEGV çocukları için çok güzel projelere imza atıyor. Geçen yıl Nisan 2017’de Siirt Pervarili çocukların TEGV’DE eğitim alabilmesi için Kuzey Kutbu Maratonuna (FWD North Pole Marathon) katıldı.

Eksi 55 derecede 42,2 kilometre koşup 181 bin TL bağış toplayarak TEGV Pervari Öğretim biriminin 2 yıllık eğitim masrafını karşılamıştı. Şimdi Uysal kardeşimiz hedefi daha da büyüterek Türkiye’yi bir boydan bir boya koşacak. Eğitime verdiği bu destekler için kendisine tüm çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından bin 645 km’lik koşunun startı verildi.



