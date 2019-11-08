Tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - MERSİN
- Mersin Emniyet Müdürlüğü tabelası - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların polis araçlarına bindirilmesi Mersin 'de tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis E.K, L.K, S.Ş, H.İ.A, H.K. ve H.D'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 58 kişi adına düzenlenmiş senet, alacaklı listesi, 4 tapu senedi, tabanca ve 246 mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ile L.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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