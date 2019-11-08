Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - MERSİN

Tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - MERSİN

- Mersin Emniyet Müdürlüğü tabelası - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Zanlıların polis araçlarına bindirilmesi Mersin 'de tefecilik yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, tefecilik yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis E.K, L.K, S.Ş, H.İ.A, H.K. ve H.D'yi gözaltına aldı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramada, 58 kişi adına düzenlenmiş senet, alacaklı listesi, 4 tapu senedi, tabanca ve 246 mermi ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Ş. ile L.K. tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Akalan Tefecilik Mermi Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı