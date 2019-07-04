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04 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu - BİLECİK İzle

Tefecilik ve dolandırıcılık operasyonu - BİLECİK İzle

- Zanlıların adliyeye getirilmesi Bilecik 'te dolandırıcılık operasyonu - Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandıBİLECİK (AA) - Bilecik 'te çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ev eşyası sattıkları kişilere imzalattıkları senetlerle usulsüz şekilde icra takibi başlattıkları öne sürülen zanlıları takibe aldı.Polis tarafından yapılan araştırma sonucu M.S, G.S, F.S, E.Ö. ve F.S. yakalandı.Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bine yakın senet ele geçirildi.Şüphelilerin, çok sayıda kişiyi dolandırdıkları ve borçtan fazlasını alarak haksız kazanç sağladıkları ileri sürüldü.Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akalan Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu 

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