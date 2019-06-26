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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tefecilik operasyonunda 3 tutuklama - MUĞLA

Tefecilik operasyonunda 3 tutuklama - MUĞLA

- Emniyet müdürlüğü binasının dış genel planı - Zanlıların emniyetten çıkarılması - Adliye binasının dış genel planıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde tefecilik yaparak 46 kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla başlayan tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler İ.G, İ.G, B.G. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edilen İ.G, İ.G, C.G. tutuklandı, B.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İlçede iki gün önce yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alınmış, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dolu ve boş senet, suçtan elde edildiği düşünülen bir miktar para, ajanda ile vekaletname ele geçirilmişti.

Adli Kontrol Tefecilik Irak Trol 

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