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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tefecilik operasyonu - MERSİN İzle

Tefecilik operasyonu - MERSİN İzle

- Zanlıların adliyeye sevki Mersin 'de tefecilik operasyonu - Senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de, tefecilik yaparak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan İ.D ve R.T, polisin operasyonuyla yakalandı.Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, ruhsatsız tabanca ve mermi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 14 senet, 67 kişi hakkında başlatılan 1 milyon 831 bin liralık icra dosyası listesi bulundu. Polis, hakkında icra takibi olan 24 kişinin de ifadelerine başvurdu.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis Lyon Akalan Tefecilik Mermi 

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