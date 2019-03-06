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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tefecilik operasyonu: 5 gözaltı - ADANA

Tefecilik operasyonu: 5 gözaltı - ADANA

- Adli Tıp Birimini'nden dış görüntüsü - Zanlıların adli tıpa getirilmesi Adana 'da tefecilik operasyonu: 5 gözaltıADANA (AA) - Adana 'da, tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tefecilik yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kent merkezinde çalışma başlatıldı.Savcılıkça haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheliye ait 11 adrese polis ekiplerince baskın düzenlendi.
Operasyonda ekipler 5 kişiyi gözaltına aldı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar emniyete götürüldü.Diğer 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adli Tıp Yakalama Kararı Tefecilik Avcılık Polis Ekipleri 

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