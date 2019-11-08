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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tefeciler vatandaşların maaşlarına haciz koydurmuşlar İzle

Tefeciler vatandaşların maaşlarına haciz koydurmuşlar İzle

Emniyet Müdürlüğü'nün tabelasından görüntü

Ayetler Adli Kontrol Tefecilik Memur Irak 

-Emniyet binasından görüntü
-Şahısların emniyetten çıkarılması
-Şahısların arabaya bindirilmesi
-Şahısların adliyeye götürülmeleri
-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( MERSİN )- Mersin’de ihtiyacı olan maaşlı çalışanlara borç para verip senet imzalatan, ardından senette geçen paranın çok daha fazlasını müştekilerin maaşlarına haciz koydurarak aldıkları iddia edilen biri kadın 6 kişi gözaltına alındı- 2'si tutuklanan, 4'ü adli kontrolle serbest bırakılan şüphelilerin 22 kişiden yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde ettiği belirlendi MERSİN

- Mersin’de ihtiyacı olan maaşlı çalışanlara borç para verip senet imzalatan, ardından senette geçen paranın çok daha fazlasını müştekilerin maaşlarına haciz koydurarak aldıkları iddia edilen biri kadın 6 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine özellikle memur, işçi, emekli gibi maaşlı kişilere tefecilik karşılığında borç vererek senet imzalatan, senette geçen miktarın çok daha fazlasını şahısların maaşlarını koydurdukları haciz karşılığında alan, müştekileri mağdur eden ve aile ile sosyal yaşımını zora sokan E.K., L.K., S.B., H.İ.A., H.K. ve H.D. isimli tefecilere yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda biri kadın 6 kişi gözaltına alınırken, şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 58 farklı şahıs adına düzenlenmiş senet ve alacaklı oldukları şahısların çetelesinin tutulduğu liste, 4 tapu senedi, 1 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 246 mermi ele geçirildi.Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan L.K. ile S.Ş. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şahısların detaylı incelemesinde alacaklı oldukları şahıslarla alakalı 1 milyon 348 bin icra dosyaları bulunduğu tespit edildi.
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