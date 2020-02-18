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18 Şubat 2020 Salı günü yayınlandı
Tefeci operasyonu zanlıları adliyede İzle

Tefeci operasyonu zanlıları adliyede İzle

ekiplerden görüntü

Polis Tefecilik Suç Örgütü Polis Ekipleri Mermi 

-zanlılardan görüntü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Bandırma ilçesi merkezli olarak Bandırma, Gönen ve Karacabey'de düzenlenen tefecilik suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Bandırma Adliyesi'ne getirildi.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yapan suç örgütüne yönelik Bandırma, Gönen ve Karacabey'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 kişi polis ekipleri nezaretinde adliyeye çıkarıldı. 10 kişi gözaltına alınmış, çok miktarda senet ve çek fotokopisi ele geçirilmişti Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Bandırma KOM Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bandırma, Gönen, Karacabey ilçelerinde ikamet eden tefecilere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Polisi ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar sonucunda; 1 adet 9 mm el yapımı ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet 9.mm çapında mermi, 267 adet senet, 43 adet çek fotokopisi, 400 yapraklı 2 adet içi yazılı senet defteri, 14 adet çeşitli sözleşme, 8 adet banka dekontu ve 2 adet 1 dolar ele geçirdi. Senetlerin değerinin yaklaşık 8 milyon TL civarı olduğu anlaşıldı. Adliyeye çıkarılan zanlıların işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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