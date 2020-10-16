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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Tefeci çetesi adliyeye sevk edildi

Tefeci çetesi adliyeye sevk edildi

adliye dışı detay

Tefecilik Tefeci Operasyonu Suç Örgütü Şili Irak 

-şüphelilerin adliyeye getirilişi

( MUĞLA ) -- Muğla’nın Marmaris ilçesinde ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüksek meblağlarda faiz ile para veren 8 kişilik suç örgütü elemanları Marmaris Adliyesine sevk edildi. MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen tefeci operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi. Marmaris Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonrası ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlara yüksek faizli para veren, kendilerine bağımlı hale getiren tefecilik şebekesi elemanları ile ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından dosya savcısından arama kararı alındı. Vatandaşların maddi zorluklarını istismar ederek yüksek faizli parayı borç olarak dağıttığı, senet imzalattırılarak borçlanan müştekilerden faizi zorla tahsil etme yoluna gittikleri, piyasaya çok sayıda sahte-karşılıksız çek dağıtarak esnafı mağdur ettikleri anlaşılması üzerine belirlenen adreslerde eş zamanlı arama yapıldı. Aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, çok sayıda senet ve çek ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Örgüt Faaliyetleri kapsamında Yağma-Dolandırıcılık-Tefecilik suçlarından haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 8'i gözaltına alınmıştı. Suç örgütü üyelerinden Bilal T. Ve Akif T.’nin başını çektiği suç şebekesinin Marmaris’te birçok asayiş olayına karıştığı, geçen yıl yine Kom ekiplerince yapılan operasyon ile yasa dışı bahis suçundan mahkemeye sevk edilmiş mahkeme tarafından serbest bırakılmışlardı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal T. ve Akif T.’nin liderliğindeki suç örgütü şebekesi Marmaris Adliyesi’ne sevk edildi. (GK-BT-Y)
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