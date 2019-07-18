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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tedavisi tamamlanan yavru tilki doğaya bırakıldı Haberi

Tedavisi tamamlanan yavru tilki doğaya bırakıldı Haberi

Yavru tilkinin vatandaşlar tarafından kafese konulması ve et verilmesinden detaylar

Doğal Yaşam Alanı Irak Trol 

-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan yavru tilki, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Karaköprü ilçesi kırsalında bir okulun bahçesinde açlıktan yorgun ve bitkin düşerek yerde yatan yavru tilkiyi gören vatandaşlar, tilkiyi kafese koyarak etle karnını doyurup su verdi. Vatandaşlar tilkiyi daha sonra Şanlıurfa Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim etti. Tilkinin burada görevlilerce yapılan kontrollerde aç ve susuz kaldığı için bitkin düştüğü belirlendi. Tedavisi yapılan tilki, tekrar doğal yaşam alanına bırakıldı.
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