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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Tedavisi tamamlanan kara akbaba ve çulluk doğaya bırakıldı - ELAZIĞ

Tedavisi tamamlanan kara akbaba ve çulluk doğaya bırakıldı - ELAZIĞ

- Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince tedavisi tamamlanan çulluk kuşunun doğal ortama bırakılmasıTedavisi tamamlanan kara akbaba ve çulluk doğaya bırakıldıELAZIĞ (AA) - Elazığ 'da yaralı bulunduktan sonra tedavisi tamamlanan kara akbaba ve çulluk doğal ortama bırakıldı.Alınan bilgiye göre, Keban ilçesi kırsalında yaralı halde bulunan kara akbaba ile Sivrice ilçesi kırsalında bulunan çulluk kuşu, vatandaşların ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alındı.Tedavileri için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürülen kara akbaba ve çulluk kuşu, yaklaşık 10 gün süren tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı.

Irak 

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