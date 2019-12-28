Tedavisi tamamlanan Avrasya Kartal Baykuşu doğaya salındı İzle

-Baykuşun muayenesinden ve Şahin’in muayenesinden detay

-Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Engin Bahçeci’nin hayvanları alımı salımı



( MANİSA -ÖZEL) MANİSA



- Manisa’da yaralı halde bulunan ve nesli koruma altındaki türler arasında yer alan Avrasya Kartal Baykuşu, tamamlanan tedavisi sonrası doğaya salındı.Manisa’nın Yunusemre ilçesi Merkezefendi Mahallesi’nde vatandaşların yaralı halde bulduğu baykuş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezinde tedaviye alındı. Kanadından yaralı olan baykuşun bölgede oldukça nadir görülen, baykuş türleri arasında oldukça büyük olarak bilinen ve nesli tükenmekte olan Avrasya Kartal Baykuşu olduğu öğrenildi. Veteriner hekim Mehmet Bayram tarafından tedavisi tamamlanan baykuş, 3 aylık tedavi sürecinin ardından doğaya salımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma Milli Parklar Manisa Şube Müdürlüğü veteriner hekimi Engin Bahçeci tarafından teslim alınan Avrasya Kartal Baykuşu, Mesir Tabiat Parkı’ndaki ormanlık alana salındı. Özgürlüğe kanat çırpan baykuş, uçarak gözden kayboldu.Öte yandan yaralı halde bulunarak tedavisi tamamlanan şahin de doğaya salındı.



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