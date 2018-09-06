Tedavisi tamamlanan atmaca doğaya salındı - HAKKARİ

- Yaralı Atmacadan detaylar - Yaralı atmacanın tedavi edilmesi - Yaralı atmacanın beslenmesi - Veteriner Hekim Hekim Kaçan'ın açıklaması - Veteriner Hekim Hekim Kaçan'ın atmacayı doğaya bırakmasıTedavisi tamamlanan atmaca doğaya salındıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde 3 gün önce yaralı halde bulunan atmaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.İlçede bir vatandaş 3 gün önce evinin balkonunda yaralı halde bulduğu atmacayı Belediye Hayvan Tedavi Merkezi'ne teslim etti.Kanadında yara tespit edilen atmaca, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.Merkezde görevli veteriner Hekim Kaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atmacayı teslim aldıklarında kanadında yara olduğunu tespit ettiklerini söyledi.
Kuşu tedavi ettiklerini aktaran Kaçan, "Atmaca zayıftı, beslenme ihtiyacı vardı. Gereken mineral ve vitamini verdik. Düzenli olarak besledik ve şu an durumu iyi. Atmacanın uçabilecek durumda olduğunu gördük." dedi.