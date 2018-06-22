Tedavi için Tayland'dan İstanbul'a getirilen Leyla Bilginel uçakta görüntülendi



- Tayland'da sivri sineğin ısırması sonucu 'Dengue Fever' hastalığına yakalanan oyuncu Leyla Bilginel, tedavi için İstanbul'a getirilirken, uçakta görüntülendi. Bilginel, Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, “Dünya halidir hakkınızı helal edin. Hayat seni çok seviyorum” dedi.

Tayland'da sivri sineğin ısırması sonucu 'Dengue Fever' hastalığına yakalanan oyuncu Leyla Bilginel tedavi edilmek üzere Sağlık Bakanlığı yetkililerince İstanbul'a getirilip, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bilginel, İstanbul'a getirilirken uçakta görüntülendi. Kısa bir konuşma yapan Bilginel, kendisine yardım eden herkese teşekkür etti. Bilginel, “Güzel dualarınızla ayaklandığma inanıyorum. O dualara ihtiyacım var. Sesimi duyduğu için Sağlık Bakanlığı'nda çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Sağ salim Allah'ın izniyle ineceğiz. Dünya halidir hakkınızı helal edin. Hayat seni çok seviyorum” şeklinde konuştu.

(HB-

