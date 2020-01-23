Tedavi altına alınan baykuş ve kızıl şahin doğaya bırakılacağı günü bekliyor Haberi

-Kızıl şahin



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de bitkin halde bulunan ve tedavi altına alınan baykuş ile jandarma ekipleri tarafından geçtiğimiz aylarda kanatları çekilmiş halde bulunup koruma altında alınan kızıl şahin doğaya bırakılacağı günü bekliyor. Edinilen bilgiye göre Tunceli-Pülümür karayolunda bitkin halde baykuş gören vatandaşlar, hayvanı Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine teslim etti. Bir gözünde iltihaplanma olduğu belirlenen baykuş, veteriner hekim tarafından tedavi edilmeye başlandı. Şubede tedavisine devam edilen baykuşun iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi. Kızıl şahinin kanatları çıkmaya başladı Öte yandan geçtiğimiz yıl Eylül ayında Tunceli-Elazığ sınırında bulunan Elmalık Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kanatları çekilmiş şekilde bulunan kızıl şahinin bakım ve tedavisi de sürüyor. DKMP Tunceli Şubesi'nde bakımı süren ve kanatları çıkmaya başlayan kızıl şahinin de yakın zamanda yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.



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