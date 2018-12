TED ile Kızılay’dan “Eğitime Can Verenler Şimdi De Kan Veriyor” kampanyasında işbirliği

-Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın konuşması

- TED (Türk Eğitim Derneği), Türk Kızılayı ile birlikte “Eğitime Can Verenler Şimdi De Kan Veriyor” kampanyasında işbirliği yaptı. TED, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Gününde Türk Kızılayı ile “Eğitime Can Verenler Şimdi De Kan Veriyor” kampanyasında işbirliğine gitti. Kampanya tanıtımına, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, TED Üniversitesi Rektörü Belgin Ayvaşık ve çok sayıda bağışçı katıldı.

Kampanya için düzenlenen etkinlikte konuşan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Bugün Türk Eğitim Derneği camiamızla birlikte Kızılay’a bir kan bağışı etkinliği düzenliyoruz yurt genelinde. Hem öğrencilerimiz hem akademisyenlerimiz, hem öğretmenlerimiz hem öğretmenlerimiz hem velilerimiz, Türk Eğitim Derneği ailesi bugün Kızılay’a kan veriyor, can veriyor. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu duyarlılık için çünkü toplumda rol-model olması gereken eğitimciler, akademisyenler bu alanda da hem kan bağışı hem de kök hücre bağışı noktasında bir öncülük yapmış oluyorlar” dedi.

“Kan, acil değil sürekli bir ihtiyaç” Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçen sene yaklaşık 200 bin üniversite öğrencimizden kan bağışı almışız, yaklaşık 188 bin kan bağışı almışız. Her yıl 3 milyon ünite kan bağışı almak zorundayız. Bunu karda, yaz tatilinde, Ramazan’da, gece, gündüz demeden almak zorundayız çünkü kan, acil değil sürekli bir ihtiyaç. Ülkemizin bin 300 hastanesinde bu 3 milyon ünite kanımız, her gün hastalara şifa oluyor, onların ihtiyaçlarını karşılamak için gönderiliyor. Türkiye’nin 300 noktasında kan bağışı alıyoruz. Yaklaşık 3 bin 500 Kızılay çalışanı her gün sabah kalkıyor ve Türkiye’nin 300 noktasında bu kanları topluyor. Bu anlamda, organize kan bağışı kampanyaları bizler için çok kıymetli oluyor çünkü gerçekten konsantre zamanda çok fazla bağış alabiliyoruz. Bu bağışı almakla kalmıyoruz aynı zamanda, öncesinde verdiğimiz eğitimlerle de bir farkındalık oluşturmuş oluyoruz.” “Gençlere her zaman diyoruz, ’18 yaşına girdiğinizde ehliyet almaya başvurmadan önce Kızılay kan bağış noktasına gelin, kan bağışlayın.’ Çünkü bu alışkanlık gerçekten” ifadelerini kullanan Kınık, “Kan bağışıyla beraber insanlar aslında bir yaşam biçimine de adım atmış oluyorlar. Kızılay kan bağışçılığı sağlıklı bir yaşam getiriyor çünkü sadece kendi sağlığınızı düşünmüyorsunuz, donör olarak verdiğiniz o kanı alacak hastaların sağlığını da düşünüyor Kızılaycılar, kan bağışçılarımız, dolayısıyla gençlerimizin bu anlamda erken yaşta tanışması önemli. Kadınlarımızın bu anlamda bağış yapması çok önemli. Ülkemizin nüfusunun yarısı kadınlardan oluşuyor. Onların bağış oranlarının artırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Bunu bir alışkanlık haline getirmemiz lazım” TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise “90 yıllık milli bir kuruluş olan Türk Eğitim Derneği’nin Genel Başkanı olarak ben de en önemli milli kuruluşlarımızdan biri olan Türk Kızılayı’nın Sayın Genel Başkanına çok teşekkür ediyorum. Tabi, eğitime can verenlerin bugün kan vermesi bizim için önemli bir yaklaşım. Türk Eğitim Derneği, 38 okulu, üniversitesi, gönüllüleri, mezunları ve öğrencileri ile Türkiye’nin her tarafında bu kampanyaya katılacaklar. Sayın Genel Başkanın dediği gibi, bunu bir alışkanlık haline getirmemiz lazım. Aslında biz, bu ülkede imkanı olmayan çocuklarımıza burslar vererek önlerindeki duvarları yıkıyoruz ve herhalde yaşamda, bu dünyada alabileceğimiz en büyük tatmini alıyoruz. Sayın Genel Başkan da bir cana umut olma ile Türkiye’de ve Dünya’nın her tarafında herhalde, Dünya’ya 100 kere gelse böyle büyük bir tatmini ve mutluluğu olamaz. Onun için Türk Eğitim Derneği ve ailesi olarak da Türk Kızılayı ile böyle bir kampanya gerçekleştirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Pehlivanoğlu, sözlerine şöyle devam etti. “Bugün Dünya Gönüllüler günü aynı zamanda, onun için bugün TED gönüllülerini de buraya davet ettik. Onlar da kan verecekler. Kan vermek aslında vatan görevi gibi bir konu. Gönüllülerimizle beraber de bunun içinde olacağız.” Birlikte kan verdiler Perşembe günü saat 16.30’a kadar devam edecek olan bağış kampanyasında, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da açıklamalarının ardından yan yana sedyelerde kan bağışında bulundu. Etkinlikte, Türkiye’nin ilk amatör senfonisi orkestrası olan TED Senfoni Orkestası'ndan isimler de dinleti sergiledi.