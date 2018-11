TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: “Sokakta simit satan çocuğun da adaletli bir eğitime sahip olma hakkını vermek mecburiyetindeyiz”

-Konuşmalar

-Öğrenciler tarafından türkülerin seslendirilmesi

-Kurdele kesimi

-Kolejin gezilmesi

-Diğer detaylar



( VAN )- TED Van Koleji açıldı VAN



- Türkiye Eğitim Derneği (TED) tarafından Van’da yapılan ‘TED Koleji’ törenle hizmete açıldı. Erciş yolu üzerinde yapımı tamamlanan kolejin açılışına Van Valisi Murat Zorluoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, kamu kurum ve kuruluş amirleri, belediye başkanları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Vali Murat Zorluoğlu, eğitim konusunun gündemlerinde her zaman ilk sırada yer aldığını ifade ederek, “Biz, dünyadaki değişimi ve dönüşümü takip edebilen, demokrasi ve adalet duygusu gelişmiş, erdemli ve hoşgörülü nesiller yetiştirmek istiyoruz. Biz, gençlerimizi milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, aynı zamanda sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biz sanatıyla, edebiyatıyla, kültürü ve estetiğiyle dünyada kendinden söz ettiren bir gençliğimiz olsun istiyoruz. İlimde, fende, teknikte ve sanatta hep önde olan bir gençlik istiyoruz. Ancak ve sadece böyle bir insan gücüyle 21. yüzyıl; Türkiye’nin yükseldiği, kalkındığı ve her alanda refahı yakaladığı bir yüzyıl olacaktır” dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı İbrahim Er ise, MEB olarak özel öğretimin sistem içindeki varlığını önemsediklerini dile getirerek, “Son zamanlarda terör faaliyetleri ve yasal nedenlerle birçok okul kapanmasına rağmen bugün itibariyle toplam okulumuzun yüzde 16’sına tekabül eden sayıda bir özel öğretim kurumuna sahibiz ve bu okulda öğrenim gören öğrencilerin de toplam öğrencilere oranı yüzde 8,5’dir. Bu, bizim özel öğretime verdiğimiz değerin bir göstergesi olarak algılanabilir” diye konuştu.

TED’in; Türkiye’nin en doğu ucu olan Van ilinde böyle bir okul açmasını değerli bulduklarını ve önemsediklerini dile getiren Er, “Bu sadece bu okulda öğrenim görecek olan çocuklara katkı yapmayacaktır. Eminim Van ilinin eğitim kültüründe, eğitim hizmetlerinin niteliğinde de ciddi katkı yapabilme potansiyeli var. Güzel bir okul. 22 bin metrekare kapalı alanı, laboratuvarları, eklentileri ile çocuklar için son derece uygun bir ortam olacak olan bu okulun burada yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmalarında genç bir nüfusa sahip olmayı fırsat olarak gördüklerini de ifade eden Er, “Bunun fırsat olabilmesinin yegane yolu, bu genç kitleyi uygun bir eğitimden geçirilmeye bağlı. Örgün eğitim içerisinde 18 milyon öğrencimiz var ki bu, dünyada 150 ülkenin nüfusundan daha fazla olan bir nüfustur. Potansiyel bir güç diyoruz, ama bu potansiyel gücü, bu kitleyi, bu nüfusumuzu çağın gerektirdiği şekilde, uygun eğitim ortamlarıyla mümkün olabilecektir” diye konuştu.

TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu da, TED olarak 39’uncu okulu Van’da açtıklarını ifade ederek, “Allah nasip ederse Türkiye’nin her tarafında da kademeli olarak okullarımızı açmaya devam edeceğiz. Ama biz niye okul açıyoruz? Sadece Van’da bin çocuğa daha nitelikli bir eğitim vermek için mi açıyoruz? Hayır. Bu ildeki rekabet koşullarını değiştirmek için açıyoruz. Bu ilde imkanı olmayan çocuklarımızın da gideceği, nitelikli eğitim alma şansının olacağı bir yapı olsun, bir okul olsun diye açıyoruz. Bizim çocuklarımız kadar sokakta simit satan çocuğun da adaletli bir eğitime sahip olma hakkını vermek mecburiyetindeyiz. O çocuklar için nitelikli eğitimin önünü açmak mecburiyetindeyiz” şeklinde konuştu.

Öğrenciler tarafından türkülerin seslendirilmesi ile devam eden tören, kurdele kesimi ve okulun gezilmesiyle sona erdi.