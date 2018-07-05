'Tecavüzcü' diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi İzle

-- Söz konusu paylaşımın görüntüsü

-- Yapılan şikayet dilekçesinden görüntü

-- Genel ve detay



( ANKARA - ÖZEL) "Tecavüzcü" diye fotoğrafları paylaşıldı, yolda yürüyemez hale geldi ANKARA



- Sosyal paylaşım sitelerinde "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısı ile fotoğrafları paylaşılan Korhan Şahin, kendisine atılan iftira nedeniyle yolda rahat bir şekilde yürüyemez hale geldi. Fotoğraflarını paylaşan vatandaşlara seslenen Şahin, "Lütfen fotoğraflarımı paylaşmayın, bu bir iftiradır" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde esnaf olan Korhan Şahin, yakınlarının 20 Mart 2018'de sosyal paylaşım siteleri Facebook ve Instagram üzerinden kendisine yolladığı bir paylaşım ile hayatının şokunu yaşadı. Kendi fotoğraflarının bulunduğu bir paylaşıma "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazısının yazıldığını gören Şahin, bu konuya anlam veremedi. Paylaşımın nereden çıktığını araştırmaya başlayan Şahin, Instagram üzerinden kendisiyle bağlantı kurmaya çalışan kişinin bunu yaptığından şüphelendi. Bu şahsın, kendisine yolladığı "bir davada kendine açtırma" şeklindeki mesajı hatırlayan Şahin, fotoğraflarının olduğu paylaşımın kaldırılması başvurusunda bulunmak için Ankara Adliyesine gitti. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Şahin'in başvurusu üzerine belirlenen paylaşımlar için kaldırma ve engelleme kararı verdi. Eylül ve Leyla cinayetlerinin paylaşımlar arttı Söz konusu paylaşımlar, 8 yaşındaki Eylül ile 4 yaşındaki Leyla cinayetlerinin ardından tekrardan ortaya çıktı. Çocuk tecavüzleri ve cinayetleri konusunda tepkili olan vatandaşların "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" yazılı fotoğrafı paylaşma sayısı arttı. Vatandaşların paylaşımları üzerine tedirgin olmaya başlayan Şahin, yolda rahat bir şekilde yürüyemez hale geldi. Şahin, 20 Mart'ta Instagram üzerinden kendisine mesaj atan "melih.soykan06" kullanıcı adlı tanımadığı kişinin, fotoğraflarını kopyalayıp üstüne "13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüzden aranıyor" şeklinde yazı yazdığını öne sürdü. Tecavüz ve aranma iddialarını yalanlayan Şahin, kendisinin emekli polisin çocuğu olduğunu, böyle bir şeyin olması durumunda ailesinin kendisini adli makamlara teslim edeceğini ifade etti.

Şahin, konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe verdiğini ve şikayetçi olduğunu kaydetti.

Fotoğraflarının paylaşılmasına sebep olan kişinin en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesini isteyen Şahin, "Türk halkına buradan sesleniyorum. Bilip bilmeden benim fotoğrafımı paylaşıyorlar. Böyle bir suçun aslı yok. Benim sabıkam bile yok. Böyle bir durum olmuş olsa güvenlik güçleri gelip beni adresimden alırlardı" ifadelerini kullandı. "İftira ile karşı karşıyayım" Söz konusu paylaşımlardan arkadaşlarının kendisine söylemesiyle haberdar olduğunu aktaran Şahin, şunları kaydetti: "Arkadaşlarım, 'Korhan biz seni tanıyoruz, esnaf adamsın. Bunu, sana aşırı bir düşmanlık besleyen kişi yapmıştır' diyorlar. Böyle bir iftirayla karşı karşıya kaldım. Sosyal paylaşım sitelerinden halen fotoğraflarım paylaşılmakta. Tanıyanlar zaten inanmıyor ama tanımayanlarda inanmıyor. Bana 'Beyfendi yüzünüz hiç öyle bir insana da benzemiyor' diyorlar. Böyle bir iftira ile karşı karşıyayım." "Yürürken çekiniyorum" Suçsuz olduğunu ve sokakta yürürken çekindiğini belirten Şahin, "Çünkü vatandaşlar bunu bilemiyor. Çocuk istismarlarını görüyoruz. Benim iki çocuğum var, toplumda böyle pislikler de oluyor. Halkımız görsün, gerçeği bilsin, böyle paylaşımlara itibar etmesin. En yakın zamanda bu fotoğraflarımı paylaşan şahıs yakalanacaktır. Yürürken çekiniyorum, tepki olabilir diye. İnsanlar bilip bilmeden kopyalayıp paylaşıyor" diye konuştu.

"Lütfen fotoğraflarımı paylaşmayın" Kendisine iftira atan şahsın en yakın zamanda yakalanmasını istediğini ifade eden Şahin, "Tanıyanlar varsa polise ve savcılığa bildirmesini istiyorum. Tüm vatandaşlarımızın duyarlı olsun. Benim fotoğrafımı paylaşan vatandaşlara sesleniyorum; lütfen fotoğraflarımı paylaşmayın, bu bir iftiradır. Fotoğrafım çalınıp üzerine bu yazılıyor ve paylaşılıyor" dedi.

(AS-BC -

