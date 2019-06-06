Tebrik kartları mazide kaldı

-Vatandaşlardan röportaj

-Telefon ile oynayan vatandaşlardan görüntü

-Karpostallardan detay



( DENİZLİ )- Tebrik kartının yerini mesajlar aldı DENİZLİ



- Bir dönem bayram tebriklerinin vazgeçilmezi olan ve bayrama bir hafta kala kişiye göre özenle seçilip arkasına yazılar yazılan tebrik kartları günümüzde yerini mesajlara bıraktı. Artık satışı yapılmayan tebrik kartları, gelişen teknolojinin kurbanı oldu. Denizlili vatandaşlar eski bayramların tadının kalmadığını, eski geleneklerin unutulduğunu belirtti.

Eskiden bir hafta öncesinden yapılan hazırlıklar yerini günümüzde tatil planlarına bırakıyor. Tebrik kartlarını kişiye göre seçip yazı yazarak hediye ettiğin dileklerin de pabucu dama atılıyor, onun yerine mesajlar geliyor. Teknolojinin ilerlemesi ile aslında bir çok gelenek ger de bırakılıyor. "Gelenekler yaşatılabilir" Eski bayramlar ile şimdiki bayramlar arasında farklar olduğunu söyleyen Salih Kara, "Gençlerimizin bilmediği bayram olayları, gelenekleri var. Eskiden insanlara karşı saygı büyüktü. Yaşlılara hürmet azaldı. Camilerde eskiden yemek yenirdi şimdilerde yenilmiyor. Güreşler olurdu, gelenekler, şimdi olmuyor. Sevgi, saygı akrabalık ilişkileri yani yakın akrabaların, büyüklerin elini öpmek, küçüklere saygı, sevgi, hediye almak güzel bir şey, yapılıyordu. Şimdi de yapılıyor ama gelecek zamanda gençlerimiz çoğaltacaktır bunu, daha güzel bayramlar olacaktır. Eski bayramları örnek alarak gelenekleri yaşatacaklardır. Bu bayramlarda bunları hatırlayacağız. Şehitlerimize, büyüklerimize dua edeceğiz. Eskiden mezarlıklara gidilirdi. Mezar taşları ziyaret edilirdi. Hayırlar yapılırdı. Bugünlerde yine ziyaretler oluyor. Mersin gibi şeyler kalktı” diye konuştu.

"Bayram heyecanı daha çok yaşanıyordu" Günümüzde bayrama bakış açısının değiştiğini belirten Yalçın Eyidayan,” Eski bayramlar çok güzeldi. Milletin bayrama bakış açısı değişti. Günümüzde sanal alemler bayramın önüne geçti. Eskiden bayramlarda kartvizit dağıtılıyordu, karpostal dağıtılıyordu, şimdilerde hiç öyle bir şey kalmadı. Tatile gidiyorlar. Hiç bayram geliyormuş gibi değil normal bir gün gibi yaşıyoruz. Eskiden arife günü gece sabaha kadar çalışıyorduk. Bayrama bakış açısı çok değişti. Çok karpostal gönderdim, çok aldım. Şimdide göndereceğim ama karpostal bulamıyorum” dedi.

"kişiye göre seçiyorduk" Bayram hazırlıklarının bir hafta önceden başladığını ifade eden Asiye Şeker,”Eskiden bir hafta kala çıkıyorduk dışarıya. Kart aramaya başlıyorduk kime göndereceğine göre kart seçiyorduk. Aile büyüklerinin evine toplanılıyordu. Arife gününden hazırlıklar yapılıyordu. Daha doğrusu bir hafta kala hazırlıklarımız olurdu. Büyükler ziyaret edilirdi, el öpülürdü. Çocukların bahşişleri, mendilleri hazırlanırdı, çoraplar hazırlanırdı, şekerler, çikolatalar. Eskiden bayramın tadı çıkarıldı. Şimdiki bayramların eski ile hiç alakası yok. Herkes kendi derdine düştü. Saygı yok, sevgi yok. Bayram yok” (MT-

