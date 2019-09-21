Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
TDV Genel Müdürü Polat, lojistik merkezinde incelemelerde bulundu İzle

TDV Genel Müdürü Polat, lojistik merkezinde incelemelerde bulundu İzle

Suriyeliler için pişirilen yemekler

İç Savaş Mülteci Yurt Dışı 15 Bin Kişi Ekmek Üretimi 

-Yemeklerin yapımından görüntüler
-Fırında ekmek üretimi yapılması
-Ekmekler
-Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat’ın incelemelerde bulunması
-Pişen yemeklerle ilgili bilgi alınması
-Fırının gezilmesi
-Lojistik merkezinin gezilmesi
-Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat’ın açıklamaları

( KİLİS -ÖZEL) KİLİS

- Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, 15 bin kişilik yemek çıkarılan mutfak, 60 bin ekmeğin çıkarılan fırın ile lojistik merkezinde incelemelerde bulundu.Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Müdürü Av. Mehmet Savaş Polat, beraberindeki heyet ile birlikte TDV Lojistik Merkezinde incelemelerde bulundu. Buruda Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin’den bilgi alan Polat, Suriye’de çadırlarda yaşayan 15 bin mülteci için yemek çıkarılan mutfakta incelemelerde bulundu. 60 bin ekmeğin üretildiği fabrikada da incelemelerde bulunan Şahin, lojistik merkezini gezdi.TDV Genel Müdürü Polat yaptığı açıklamada, TDV'nin Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte, Suriye’de iç savaşın başlaması ile 4 büyük kampanya başlattığını ifade ederek, “Hayırsever vatandaşlarımızın yurt içinden yurt dışından gönderdikleri bağışları bölgeye ulaştırılmaktadır. Bugün Suriye’de iki okulumuzun açılışı için bulunmaktayız. Öğrencilere kırtasiye malzemeleri dağıtacağız. Vakfımızın buralarda çok ciddi çalışmaları var. İnsani yardım faaliyetleri, gıda dağıtım faaliyetleri rutin bir şekilde devam ediyor. 15 bin Suriyeliye sıcak yemek çıkarıyoruz. Aynı zamanda günlük 60 bin ekmek üretiyoruz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Suriye'deki Savaş Çocukları EtkilediSuriye'deki Savaş Çocukları Etkiledi
500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş500 Fotoğrafla Suriye'deki Savaş
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Pakdemirli Rus Yangın Uçağını DenediPakdemirli Rus Yangın Uçağını Denedi
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı